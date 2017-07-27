Путин сравнил санкционную политику США с «бесконечным хамством»

Законопроект США о санкциях — это «действия с отягчающими обстоятельствами и, я бы сказал, с особым цинизмом», - заявил президент России.

Президент России Владимир Путин, комментируя перспективы принятия в США законопроекта о санкциях в отношении Москвы, заявил, что «невозможно бесконечно терпеть хамство» в отношении России. Такое заявление он сделал во время на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает передает РБК





Президент рассказал, что в Кремле «конечно видели» проект закона о введении новых санкций, который сейчас обсуждается в конгрессе США. Законопроект, оформленный не отдельным документом, а пакетом поправок, в который также вошли ограничительные меры против Ирана и Северной Кореи, был принят палатой представителей 25 июля.





Он предусматривает более жесткие, чем раньше, условия на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Он негативно повлияет не только на российские, но на ряд европейских компаний, опасаются в Еврокомиссии.





По словам Путина, его можно расценивать как попытку использовать свое «геополитическое преимущество». «Это действия с отягчающими обстоятельствами и, я бы сказал, с особым цинизмом», — сказал президент.





Президент также подчеркнул, что у Москвы пока нет окончательного мнения по поводу этого законопроекта. Однако, по его словам, рано или поздно Москве придется применить ответные меры.





«В какой-то момент придется отвечать, потому что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны», — сказал Путин.





Полина Химшиашвили, Наталья Демченко.



