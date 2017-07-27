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В Алматы в ДТП пострадали два человека

27 июля 2017, 21:27

Водитель виновного в происшествии автомобиля не убедился в безопасности маневра при перестраивании.

Автомобиль перевернулся на оживленной улице в Алматы и стал виновником тройного ДТП, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Водитель Audi 80, движущийся по среднему ряду улицы Рыскулова в восточном направлении, решил завернуть налево на улицу Кудерина, но не убедился в безопасности маневра. Ехавшая в этот момент по левому ряду Toyota Gracia ударила Audi, в результате чего немецкий автомобиль ударился об бордюр и перевернулся.

За Gracia также следовал BMW 5 серии, который врезался в нее сзади.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Audi 80, оба были госпитализированы.



Фото: очевидцы.

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