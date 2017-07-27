В Египте пожизненно приговорили 58 человек за нападения на полицию
27 июля 2017, 21:48
Еще пять человек получили по 15 лет тюрьмы, а семь подсудимых приговорены к срокам от десяти до семи лет заключения.
Уголовный суд Египта в четверг приговорил 58 подсудимых к пожизненному заключению за нападение на полицейский участок в провинции эль-Минья в 2013 году в период разгона акций протеста сторонников "Братьев-мусульман". Об этом сообщает новостной портал "Йоум7", передает РИА Новости.
Еще пять человек получили по 15 лет тюрьмы, а семь подсудимых приговорены к срокам от десяти до семи лет заключения.
Все приговоренные обвинялись в причастности к деятельности запрещенной в Египте группировки "Братья-мусульмане", участии в беспорядках, нападениях на полицию и мирных граждан в 2013 году. Этот приговор может быть обжалован.
Маргарита Кислова.
Фото: РИА Новости / Файед Эль-Гезири.
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