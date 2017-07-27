Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Египте пожизненно приговорили 58 человек за нападения на полицию

27 июля 2017, 21:48

Еще пять человек получили по 15 лет тюрьмы, а семь подсудимых приговорены к срокам от десяти до семи лет заключения.

Уголовный суд Египта в четверг приговорил 58 подсудимых к пожизненному заключению за нападение на полицейский участок в провинции эль-Минья в 2013 году в период разгона акций протеста сторонников "Братьев-мусульман". Об этом сообщает новостной портал "Йоум7", передает РИА Новости.

Еще пять человек получили по 15 лет тюрьмы, а семь подсудимых приговорены к срокам от десяти до семи лет заключения.

Все приговоренные обвинялись в причастности к деятельности запрещенной в Египте группировки "Братья-мусульмане", участии в беспорядках, нападениях на полицию и мирных граждан в 2013 году. Этот приговор может быть обжалован.

Маргарита Кислова.

Фото: РИА Новости / Файед Эль-Гезири.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...