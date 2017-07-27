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Wikileaks опубликовала серию документов об используемых ЦРУ компьютерных вирусах

27 июля 2017, 22:18

Данные содержат информацию о принципе работы созданных управлением "троянских" программ.

Организация Wikileaks опубликовала в четверг новую серию документов о разработанных ЦРУ программах, позволяющих удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их информацией, передает ТАСС.

"Сегодня, 27 июля, Wikileaks публикует документы ЦРУ о проекте Imperial", - сообщается на сайте организации.

Обнародованные данные содержат информацию о принципе работы созданных ЦРУ "троянских" программ Achilles, Aeris и SeaPea, позволяющих незаметно для пользователя совершать различные манипуляции с его папками и файлами. Программы могли использоваться на таких операционных системах, как Mac OS X, Debian и Solaris.

Появившаяся публикация относится к документам из серии Vault 7, крупнейшей утечки материалов ЦРУ. Она включает почти десять тысяч документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).

Wikileaks приступила к публикации массива данных о применяемых ЦРУ способах кибершпионажа 7 марта. Была распространена информация о программах, позволяющих получать доступ к компьютерам, на которых используются другие операционные системы, к примеру Linux или Microsoft Windows, а также к смартфонам.

Фото: modernliberals.com.

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