Пентагон прокомментировал слова Трампа о трансгендерах в американской армии

Никаких изменений в политике в отношении трансгендеров, которые служат в армии США, пока не было, заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает передает РИА Новости





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что люди, поменявшие пол (трансгендеры), все же не смогут служить в американской армии в связи с высокими затратами на их медицинское обслуживание. Он сообщил, что принял такое решение после консультации с командованием армии и военными экспертами.





"До получения министром обороны США указания президента и изданием министром руководства по осуществлению никаких изменений в настоящей политике не будет", — цитирует агентство Reuters попавшее в его распоряжение письмо Данфорда командирам и начальникам служб. "Тем временем, мы продолжим относиться ко всему нашему персоналу с уважением. Что не менее важно, учитывая настоящую борьбу и проблемы, с которыми мы столкнулись, мы все будем по-прежнему сосредоточены на достижении поставленных целей", — отмечается в письме Данфорда.





Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.





По различным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.