В Алматинской области задержали мошенницу, промышлявшую незаконной продажей земли

Избежать тюремного заключения ей не удастся, за совершенное преступление ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В Алматинской области задержали мошенницу, которая обманывала друзей и знакомых. Близкие люди добровольно передали ей свыше ста миллионов тенге. В обмен женщина должна была приобрести им элитные земельные участки в Каскелене, сообщает телеканал " сообщает телеканал " Алматы ".





Пенсионерка Галина Потылицина и подумать не могла, что станет жертвой обмана соседки. С мошенницей женщина познакомилась 5 лет назад, в разговоре поведала, что планирует приобрести земельный участок. Доброжелательная соседка тут же сделала ей предложение от которого было просто невозможно отказаться- купить 10 соток, причем в центре Каскелена, и по приемлемой цене.





"Потом уже пошло, деньги она там с нас брала, надо там оформлять все эти документы, то благодарить, то еще что-нибудь, вот так и вышла сумма 600 млн на двоих", - рассказала жительница области Галина Потылицина.





Деньги Галина Потылицина заплатила полностью, но владелицей заветного земельного участка до сих пор не стала.





"В 2015 году она позвонила мне по телефону, сказала пойдете в ЦОН получать документы, ну мы оделись с сестрой, сидим, ждем. Потом я ей перезваниваю, говорю, а в какое окно нужно идти и получать, она говорит, не надо идти, я сама пойду и принесу вам сама документы, вот с этого момента мы поняли, что она нас обманывает", - поделилась жительница области Галина Потылицина.





Однако заявление Галина Потылицина написала лишь в этом году. И тут в коридорах РУВД она познакомилась с такими же жертвами обмана своей соседки. У Ирины Волковой ситуация почти аналогичная. Вот только мошенницу, она знала, как маму друга своего сына. Женщина также рассказала ей о желании купить участок и квартиру для подросших детей, и отдала ей 70 тысяч долларов.





"Она мне предлагает квартиру, которая срочно перепродается, в то время, это бы 12 год, продавалось очень много жилья, довольно низкие цены стояли. Меня устраивал район, поэтому я решила купить эту квартиру. И на сегодняшний день я живу вместе с мамой и сыном. Я не получила ничего, ни квартиры, ни земельных участков", - сообщила еще одна пострадавшая Ирина Волкова.





Написать заявление на бывшую приятельницу Ирина тоже решилась только в этом году. Впрочем, как выяснилось от действий предполагаемой мошенницы- Лейлы Турсуновой пострадали 7 человек. И все они были ее близкими знакомыми. За участки и квартиры в хороших районах Каскелена они передали ей свыше 100 миллионов тенге.





"Объясняла им, что процесс оформления земельных участков нелегкий, занимает определенное время, в связи с этим потерпевшие верили и надеялись, что действительно Турсунова сдержит свои обещания и оформит на них земельные участки. Однако у Турсуновой на правах частной собственности, никаких земельных участков и недвижимого имущества не было. Также она нигде не работала, в ее компетенцию не входило оформление земельных участков", - рассказал старший следователь РУВД Карасайского района Жансултан Надырбек.





По словам жертв обмана, мошенница обладает каким-то удивительным даром убеждения, ведь все это время они ей безоговорочно верили и безропотно приносили ей крупные суммы денег. Между тем, как оказалось мошенница была судима и причем в этом году, и находилась под пробационным контролем. Теперь же, по словам следователя, избежать тюремного заключения ей не удастся, ведь за совершенное преступление ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.









Алтыншаш Смагулова, Рашид Шукуралиев.



