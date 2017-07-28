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Известный альпинист погиб при покорении пика Хан-Тенгри

28 июля 2017, 00:20

За последние пять лет при покорении этой вершины погибли свыше 10 альпинистов из разных стран мира.

Известный турецкий альпинист Хакан Кошкун умер предположительно от остановки сердца при покорении одного из самых труднодоступных пиков планеты Хан-Тенгри, передает Kabar.kg.

На территории Кыргызстана с границей Китая находятся несколько десятков горных пиков высотой до 7 тысяч метров. В том числе пик Хан-Тенгри (6695 метров), который считается одной из самых трудных и опасных вершин планеты. Его уникальная, почти правильной формы, остроконечная пирамида сложена из мрамора и известняков. За последние пять лет при покорении этой вершины погибли свыше 10 альпинистов из разных стран мира.

"41-летний Хакан Кошкун умер от сердечного приступа во время спуска с пика Тянь-Шаня", - сообщил представитель клуба.

Фото: AA Photo.

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