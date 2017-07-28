Летний дом миллиардера Дэвида Рокфеллера выставили на продажу за $19 млн
28 июля 2017, 00:43
Дети недавно скончавшегося миллиардера намерены передать вырученные от продажи средства на благотворительность.
Летний дом миллиардера Дэвида Рокфеллера в штате Мэн на побережье Атлантики выставлен на продажу за $19 млн, сообщает издание Portland Press Herald. Сообщение о продаже резиденции Ringing Point размещено на сайте агентства The Knowles Company, передает РБК.
В трехэтажном летнем доме Рокфеллера, спроектированном его женой Пегги, семь спален. Из гостиной открывается вид на лужайку перед домом и на залив, на берегу которого стоит дом. На прилегающей территории есть отдельный домик, в котором Рокфеллер написал свои мемуары, и гостевой коттедж, гараж на две машины и «просторная парковка», говорится в объявлении о продаже. Общая площадь участка на скалистом лесном побережье — 14,5 акров (5,8 га), протяженность береговой линии поместья — «почти полмили» (1 миля — 1,61 км).
Дэвид Рокфеллер умер 20 марта в своем имении в штате Нью-Йорк. Он был последним из внуков первого миллиардера Америки, основателя компании Standard Oil Джона Рокфеллера, и скончался в возрасте 101 года.
В опубликованном 20 марта 2017 года рейтинге миллиардеров Forbes Рокфеллер занял 581-е место с состоянием $3,3 млрд. Составителями рейтинга он был назван самым старым из живущих на планете миллиардеров.
Согласно завещанию Дэвида Рокфеллера, преимущественное право на дом в штате Мэн остается за его детьми, пишет Portland Press Herald.
В завещании он был оценен в $9 млн, однако, по данным издания, у детей Рокфеллера уже есть недвижимость в этом районе. Наследники намерены передать все вырученные от продажи дома средства на благотворительность. Сам Рокфеллер завещал передать пять миллионов долларов некоммерческой организации Maine Coast Heritage Trust и $20 млн заповеднику Maine Coast Heritage Trust, который располагается в этом районе. В пользу этого заповедника миллиардер неоднократно делал отчисления.
Продажу некоторых предметов декора и произведений искусства из дома будет осуществлять аукционный дом Christie's.
Наталья Демченко.
Фото: aif.ru.
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