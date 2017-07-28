В Венесуэле за неполные два дня в ходе протестов убиты четыре человека
28 июля 2017, 01:01
Накануне в Венесуэле были убиты еще три человека в результате протестных акций.
Число погибших за неполные два дня в ходе протестов в Венесуэле достигло четырех человек. Об этом сообщает портал Nacional, передает РИА Новости.
По данным портала, в четверг погиб подросток 16 лет в районе Эль-Параисо столицы Каракаса. Юноша находился рядом с манифестацией и шел купить продуктов, однако был убит пулей в голову.
Накануне в Венесуэле были убиты еще три человека в результате протестных акций.
С начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.
Фото: AFP 2017 / Juan Barreto.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870522-cf2a65195403f225f61c1a53e892740e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...