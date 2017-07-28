В Венесуэле за неполные два дня в ходе протестов убиты четыре человека

Накануне в Венесуэле были убиты еще три человека в результате протестных акций.

Число погибших за неполные два дня в ходе протестов в Венесуэле достигло четырех человек. Об этом сообщает портал Nacional, передает Об этом сообщает портал Nacional, передает РИА Новости





По данным портала, в четверг погиб подросток 16 лет в районе Эль-Параисо столицы Каракаса. Юноша находился рядом с манифестацией и шел купить продуктов, однако был убит пулей в голову.





Накануне в Венесуэле были убиты еще три человека в результате протестных акций.





С начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.



