Впавший в кому казахстанский актер умер в Китае
28 июля 2017, 01:07
Китайские врачи три дня проводили интенсивную терапию, но актеру это не помогло.
Отпуск в Китае стал для актера темиртауского театра юного зрителя последним, Алексей Шумский скончался в зарубежной клинике, передает BNews.kz.
«Сегодня в четыре часа дня Алексей умер, родственники - сестра и отец не успели до него доехать. Они прибудут только завтра на границу с Китаем в пять часов утра. Ориентировочно в часов девять консульские сотрудники привезут на границу тело»,- сообщил руководитель театра, в котором работал актер, Владимир Дроздецкий.
Напомним, Алексей Шумский поехал в Урумчи в отпуск по групповой визе 21 июля. В китайском городе ему внезапно стало плохо, здоровье стало стремительно ухудшаться, актер впал в кому. Алексей попал в больницу с сильной интоксикацией организма. Китайские врачи три дня проводили интенсивную терапию, но актеру это не помогло. Выяснилось, что актер уехал за рубеж, не оформив медицинской страховки, за пребывание в зарубежной клинике медики запросили крупную сумму. Сутки в клинике обходились актеру в 160 тысяч тенге. Родные Алексея Шумского собрали деньги и оправили Алексею на лечение, принялись помогать коллеге и работники театра. Актеры обратились к казахстанцам через социальные сети с просьбой о помощи, они распространили номер счета в банке, куда все неравнодушные люди могли слать деньги. На помощь к Алексею выехали родная сестра и отец, они должны были 28 июля прибыть в город Зайсан Восточно-Казахстанской области, чтобы оттуда вместе с казахстанскими врачами забрать А. Шумского на границе с Китаем, для этих целей уже был подготовлен реанимобиль.
Как сообщали актеры театра, Алексей на здоровье не жаловался и практически не болел. Он не пропустил ни одного спектакля. Однако мама актера сообщила, что в тур по Китаю сын уезжал с температурой и неважно себя чувствовал перед поездкой, но внимание на недомогание не обратил.
В ТЮЗе г. Темиртау актер проработал больше пяти лет, был на хорошем счету, по словам руководства театра, он очень ответственный и талантливый работник. К своим ролям подходил творчески. В этом году Алексей Шумский стал обладателем титула «Актер года», получил премию от акима Карагандинской области. Номинантом стал благодаря своим необычным ролям и широкому амплуа. За плечами артиста было более 60 ролей. Как отмечал сам Алексей после получения премии, ему нравится работать для людей, самый главным своим зрителем он считал детей.
Валентина Ваганова.
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