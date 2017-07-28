Крупный пожар в Алматинской области локализован
28 июля 2017, 01:12
Тушение огня продолжается.
Огнеборцы локализовали пожар в селе Туздыбастау Алматинской области. Информацию об этом подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.
Возгорание жилого дома барачного типа с переходом огня на близстоящий дом, приспособленный под мебельный цех и времянку во дворе, произошло 27 июля в 22:10 на ул. Жибек жолы.
"В ликвидации пожара задействованы 14 человек пожарных и 3 единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области, а также 8 пожарных и 2 единицы техники Службы пожаротушения города Алматы. По предварительным данным площадь пожара составляет 380 кв.м. Ориентировочно, в 00:24 усилиями пожарных достигнута локализация пожара. Тушение продолжается", - сообщил официальный представитель.
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