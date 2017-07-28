Белый дом пообещал утвердить антироссийские санкции, когда их примет сенат

Администрация США поддерживает санкции против Ирана, России и Северной Кореи, ждет итогового документа от конгресса и готова приступить к его реализации на практике. Об этом сообщила на брифинге для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Об этом сообщила на брифинге для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости





"Мы поддерживаем сильные санкции против этих стран, как я и говорила ранее. Но пока рано об этом рассуждать, мы ждем итогового документа, чтобы приступить к его внедрению", — сказала она.





Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее представители верхней палаты заявили о достижении договоренностей по законопроекту, голосование по нему уже должно состояться на этой неделе. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".





Применительно к экономике России законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).





Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла о всех подобных проектах на территории России с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.





Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".



