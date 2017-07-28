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Площадь пожара в Алматинской области составила 380 кв.м

28 июля 2017, 06:18

В ликвидации пожара задействованы 14 человек пожарных и 3 единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области.

Площадь пожара в селе Туздыбастау Алматинской области, составила 380 кв.м., сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

"В ликвидации пожара задействованы 14 человек пожарных и 3 единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области, а также 8 пожарных и 2 единицы техники Службы пожаротушения города Алматы. По предварительным данным, площадь пожара составляет 380 квадратных метров", - сказал оперативный дежурный УЕДДС ДЧС Алматинской области А. Тажибаев.

Напомним, 27 июля в 22.10 в селе Туздыбастау по улице Жибек Жолы произошло загорание жилого дома барачного типа с переходом огня на рядом стоящий дом, приспособленный под мебельный цех и времянку во дворе.



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