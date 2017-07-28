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В Алматы перевернулась машина скорой помощи

28 июля 2017, 07:08

В результате ДТП пострадали два человека.

В Алматы на проспекте Рыскулова произошло ДТП с участием скорой помощи, передает Zakon.kz.

Машина скорой помощи двигалась в западном направлении по Рыскулова и не доезжая до Емцова водитель решил развернуться. Со слов очевидцев шофер "скорой" ехал без светозвуковых спецсигналов.

На повороте водитель BMW не пропустил карету скорой помощи и угодил прямо под нее. От удара машина с медиками перевернулась на бок.

В результате ДТП пострадали два человека.





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