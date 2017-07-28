В Алматы перевернулась машина скорой помощи
28 июля 2017, 07:08
В результате ДТП пострадали два человека.
В Алматы на проспекте Рыскулова произошло ДТП с участием скорой помощи, передает Zakon.kz.
Машина скорой помощи двигалась в западном направлении по Рыскулова и не доезжая до Емцова водитель решил развернуться. Со слов очевидцев шофер "скорой" ехал без светозвуковых спецсигналов.
На повороте водитель BMW не пропустил карету скорой помощи и угодил прямо под нее. От удара машина с медиками перевернулась на бок.
В результате ДТП пострадали два человека.
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