В Алматы перевернулась машина скорой помощи

В Алматы на проспекте Рыскулова произошло ДТП с участием скорой помощи, передает Zakon.kz





Машина скорой помощи двигалась в западном направлении по Рыскулова и не доезжая до Емцова водитель решил развернуться. Со слов очевидцев шофер "скорой" ехал без светозвуковых спецсигналов.





На повороте водитель BMW не пропустил карету скорой помощи и угодил прямо под нее. От удара машина с медиками перевернулась на бок.





В результате ДТП пострадали два человека.











