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В Алматы BMW спровоцировал серьезное ДТП

28 июля 2017, 07:34

Молодые люди, находившиеся в BMW хотели "договориться на месте".

В Алматы столкнулись BMW и Toyota, передает Zakon.kz.

BMW 5-ой серии двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении. Подъезжая к развязке с проспектом Суюнбая, BMW повернул на север. Водитель явно ехал с превышением скорости, где ограничение 40 км/ч.

Автомобиль залетел под мост, водитель заметив впереди двигавшуюся Toyota, вырулил от нее в сторону, потерял управление и машина угодила в отбойник. От удара немецкую иномарку развернуло и она задела Toyota.

Молодые люди, находившиеся в BMW хотели "договориться на месте" и взамен владелице Toyota предлагали 2 мобильных телефона. Однако она ответила отказом. Кроме того, виновнику ДТП придется восстанавливать поврежденный отбойник.




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