Сенат США проголосовал за законопроект об антироссийских санкциях
28 июля 2017, 08:00
За документ высказались 98 из 100 сенаторов, двое были против.
Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.
За документ высказались 98 из 100 сенаторов, двое были против.
Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).
Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.
Новый пакет ограничительных мер в случае вступления в силу может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года.
Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).
Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.
Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".
Фото: AP Photo
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