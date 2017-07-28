Пирожок из "Игры престолов" открыл собственную пекарню, где продаёт "лютобулки"
28 июля 2017, 08:29
Бен Хоук назвал свою пекарню You Know Nothing John Dough, что можно перевести как "Ничего ты не знаешь, Джон Тесто".
Актёр Бен Хоуки, исполнивший роль Пирожка в сериале "Игра престолов", открыл собственную пекарню в Лондоне. Главным и в настоящий момент единственным блюдом, которое можно купить в заведении, стал хлебный лютоволк из кукурузной муки и сливочного масла с добавлением апельсиновой цедры, сообщает Life.ru.
Бен Хоук назвал свою пекарню You Know Nothing John Dough, что можно перевести как "Ничего ты не знаешь, Джон Тесто". Актёр рассказал, что зрители часто спрашивали его о рецепте фирменного хлеба в форме лютоволка и теперь они могут попробовать его на вкус.
Пекарня открыла свои двери 17 июля — сразу после премьеры седьмого сезона "Игры престолов". Первая партия кукурузных "лютобулок" уже разобрана фанатами сериала.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870534-67e020f4362b5448ac932064b28504e1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...