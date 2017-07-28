Пирожок из "Игры престолов" открыл собственную пекарню, где продаёт "лютобулки"

Бен Хоук назвал свою пекарню You Know Nothing John Dough, что можно перевести как "Ничего ты не знаешь, Джон Тесто". Актёр рассказал, что зрители часто спрашивали его о рецепте фирменного хлеба в форме лютоволка и теперь они могут попробовать его на вкус.



