Американский рэпер ожидает кровавую баню от боя Головкин — Альварес
28 июля 2017, 08:43
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.
Американский журналист UCNLive.com и рэпер Винни Паз прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Если GGG будет пробивать свой джеб (один из лучших в боксе) на протяжении всего вечера, это будет относительно легко. Если же он будет драться на ближней дистанции — 50 на 50. Если боксеры отбросят в сторону осторожность и будут драться на ближней дистанции, это будет кровавая баня», — пишет Паз в твиттере.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.
Фото: Sports.kz
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