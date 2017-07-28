Корабль "Союз МС-05" с экипажем стартует к МКС с Байконура в пятницу

Старт намечен на 22.41 по времени Астаны. Через несколько минут "Союз МС-05" должен будет отделиться от третьей ступени ракеты-носителя и выйти на траекторию сближения с МКС. Стыковка корабля со станцией планируется в 1.00 мск 29 июля. Ожидается, что экипаж проведет на станции 139 суток.





На борту "Союза" в этот раз нет ни одного "новичка". Для Рязанского и Брезника это второй полет к станции, для Несполи – уже третий. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают космонавт "Роскосмоса" Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.



