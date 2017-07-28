Корабль "Союз МС-05" с экипажем стартует к МКС с Байконура в пятницу
28 июля 2017, 08:54
Старт намечен на 22.41 по времени Астаны.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-05", на борту которого находится экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и итальянского астронавта Паоло Несполи, будет запущена в пятницу с "Гагаринского старта", сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".
Старт намечен на 22.41 по времени Астаны. Через несколько минут "Союз МС-05" должен будет отделиться от третьей ступени ракеты-носителя и выйти на траекторию сближения с МКС. Стыковка корабля со станцией планируется в 1.00 мск 29 июля. Ожидается, что экипаж проведет на станции 139 суток.
На борту "Союза" в этот раз нет ни одного "новичка". Для Рязанского и Брезника это второй полет к станции, для Несполи – уже третий. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают космонавт "Роскосмоса" Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.
Российские космонавты готовятся к выходу в открытый космос в середине августа. Рязанский и Юрчихин подготовят малый исследовательский модуль (МИМ-2) к проведению выходов из него в открытый космос. Кроме того, космонавты проведут эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах и запустят несколько научных спутников – в том числе и в ознаменование 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли (Советский Союз запустил первый спутник 4 октября 1957 года).
Кроме того, во время выхода планируется провести испытания нового скафандра "Орлан-МКС". Испытания будет проводить Юрчихин, так как скафандр, предназначавшийся для Рязанского, был утрачен при аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" 1 декабря 2016 года.
Фото: Максим Блинов
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