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Интересно всем, касается каждого!

28 июля 2017, 09:00

«Копить деньги - вещь полезная, особенно если это уже сделали ваши родители» - известный государственный и политический деятель Уинстон Черчиль.

Более 17 тысяч вкладчиков уже начали копить на обучение в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). К моменту поступления в вуз/колледж вкладчики не будут испытывать трудностей в оплате обучения и будут целенаправленно готовиться к поступлению по желаемой специальности в Казахстане или за рубежом.

Если и Вы мечтаете получить хорошее образование либо дать в будущем достойное образование своему ребенку, то начните уже сегодня копить в рамках ГОНС, ежегодно дополнительно получать деньги от государства!


ВАЖНО ОТМЕТИТЬ:
- Законодательно образовательные депозиты полностью защищены от взысканий, ареста и иных ограничений;
- Дополнительная сохранность образовательного депозита обеспечивается гарантированием Казахстанского фонда гарантирования депозитов до 10 млн. тенге;
- При получении образовательного гранта вкладчик имеет право снять накопления вместе с премией от государства, перевести деньги на имя другого ребенка, накапливать далее для получения других уровней образования;
- Вкладчик в любое время имеет право расторгнуть договор и забрать: 1) свои накопления; 2) вознаграждение банка; 3) вознаграждение банка, начисленное на государственную премию. Сумма государственной премии возвращается в бюджет государства.

Более подробную информацию можно получить в АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК:
Call-центр 8 (800) 080-28-28 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ)
г. Астана 8 (7172) 695-044 (-045, -047, -037)

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