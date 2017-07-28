Интересно всем, касается каждого!

«Копить деньги - вещь полезная, особенно если это уже сделали ваши родители» - известный государственный и политический деятель Уинстон Черчиль.

Более 17 тысяч вкладчиков уже начали копить на обучение в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). К моменту поступления в вуз/колледж вкладчики не будут испытывать трудностей в оплате обучения и будут целенаправленно готовиться к поступлению по желаемой специальности в Казахстане или за рубежом.





Если и Вы мечтаете получить хорошее образование либо дать в будущем достойное образование своему ребенку, то начните уже сегодня копить в рамках ГОНС, ежегодно дополнительно получать деньги от государства!









ВАЖНО ОТМЕТИТЬ:

- Законодательно образовательные депозиты полностью защищены от взысканий, ареста и иных ограничений;

- Дополнительная сохранность образовательного депозита обеспечивается гарантированием Казахстанского фонда гарантирования депозитов до 10 млн. тенге;

- При получении образовательного гранта вкладчик имеет право снять накопления вместе с премией от государства, перевести деньги на имя другого ребенка, накапливать далее для получения других уровней образования;

- Вкладчик в любое время имеет право расторгнуть договор и забрать: 1) свои накопления; 2) вознаграждение банка; 3) вознаграждение банка, начисленное на государственную премию. Сумма государственной премии возвращается в бюджет государства.





Более подробную информацию можно получить в АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК:

Call-центр 8 (800) 080-28-28 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ)