На частном пляже в Астане утонул подросток
28 июля 2017, 09:07
Трагедия произошла вечером 27 июля.
На территории частного пляжа в Астане во время купания утонул 14-летний подросток, передает МИА «Казинформ».
Информацию об этом подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.
«27 июля в 17:25 ч. в Есильском районе на территории частного пляжа в реке Есиль при купании утонул подросток 2003 года рождения. Тело было извлечено из воды в 17:28 ч. сотрудниками Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда», - говорится в сообщении.
Фото с сайта inform.kz
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