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На частном пляже в Астане утонул подросток

28 июля 2017, 09:07

Трагедия произошла вечером 27 июля.

На территории частного пляжа в Астане во время купания утонул 14-летний подросток, передает МИА «Казинформ».

Информацию об этом подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

«27 июля в 17:25 ч. в Есильском районе на территории частного пляжа в реке Есиль при купании утонул подросток 2003 года рождения. Тело было извлечено из воды в 17:28 ч. сотрудниками Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда», - говорится в сообщении.

Фото с сайта inform.kz

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