Роскошная свадьба внука Пугачевой поразила гостей

Вот за этим цветочным троном сидели молодые. Подобный цветочный декор банкетного зала стоит около 4 миллионов рублей.

А вот Алла Пугачева и другие гости, судя по всему, подарят молодым деньги.





По словам самой невесты, Алены Красновой, конверт с хрустящими купюрами - самый удачный свадебный презент.