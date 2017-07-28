Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Роскошная свадьба внука Пугачевой поразила гостей

28 июля 2017, 09:25

На праздничную церемонию позвали около 200 гостей.

Вчера 26-летний внук Аллы Пугачевой женился на 20-летней студентке Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алене Красновой, сообщает "Комсомольская правда"



На свадьбу позвали около 200 гостей, а для новобрачной заказали аж два свадебных платья.


Молодые в окружении родителей Никиты: Владимира Преснякова -младшего и Кристины Орбакайте.


"Никита говорит, что Алена на меня похожа. Мол, такая же юморная и общительная. Мы подарим один подарок от семьи Пресняковых. Зато большой", - рассказала перед торжеством вторая бабушка жениха Елена Преснякова.


Мама Никиты певица и актриса Кристина Орбакайте частично взяла на себя хлопоты по организации свадьбы. Это будет ее подарком к торжеству.

Вот за этим цветочным троном сидели молодые. Подобный цветочный декор банкетного зала стоит около 4 миллионов рублей.

А вот Алла Пугачева и другие гости, судя по всему, подарят молодым деньги.

По словам самой невесты, Алены Красновой, конверт с хрустящими купюрами - самый удачный свадебный презент.

Во время первого свадебного танца молодые показали чудеса акробатики: взмывали на страховочных веревках к потолку, переворачивались вверх ногами и кружились.




Свадебная вечеринка закончилась выносом огромного торта в виде айсберга. Автор кулинарного шедевра - звёздный кондитер Ренат Агзамов.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...