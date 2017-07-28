Горячую воду отключат на два дня в некоторых районах Алматы

Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.

В период с 00.00 часов 29 июля до 21 часа 30 июля в Алматы будет ограничена подача горячего водоснабжения сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские Тепловые сети».





Воды не будет в границах улиц: Саина- Аскарова – Аль Фараби (южная сторона) – Дулати (западная сторона), а также по ул. Аскарова до Санатория Алматы, - говорится в сообщении.





Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.





Просим извинить за оказанные неудобства и с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ.

Напомним, что также из-за реконструкции теплосетей в Алматы на месяц ограничат движение по улице М. Маметовой.





С 7 часов утра 29 июля будет ограничено движение по улице М. Маметовой от улицы Валиханова и до улицы Нусупбекова. Проезд по улице Пушкина на пересечении с улицей М. Маметовой будет открыт. Завершить данные работы планируется до 31 августа 2017 года.



