Астана - Ташкент - мосты дружбы

Есберген Алауханов

д.ю.н., профессор, почетный академик НАН РК

«Заслуженный деятель Казахстана»

Два древнейших народа Центральной Азии, веками соседствуя, развиваются в едином цивилизационном русле. Имея немало исторических корней, казахи и узбеки создали и сохранили национальную самобытность, культуру, каждый из двух народов сформировал собственное мироощущение, философию жизни. Во многом это многообразие восприятия мира и стало основой глубокого взаимопонимания двух народов, взаимообогащения двух культур, добрососедского сотрудничества, которое укрепляется совместными решениями общих задач современного развития двух стран. Больше того, отношения между Казахстаном и Узбекистаном, находящимися в самом центре Евразии, их внешняя политика стали основой стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Казахстан и Узбекистан имеют общую позицию по многим вопросам. В частности, по строительству объектов, влияющих на сток воды в трансграничных реках Средней Азии.

В актуальной повестке двух крупнейших центральноазиатских стран и решение проблем Арала. В ходе Саммита по устойчивому развитию в сентябре 2015 г. в Нью-Йорке узбекская сторона выступила с инициативой создать под эгидой ООН специальный Трастовый фонд по Аральскому морю и зоне Приаралья. Основная его задача - координация усилий и реализация адресных программ и проектов. В частности, по защите здоровья и сохранению генофонда населения, разработка системы эффективных стимулов для социально-экономического развития зоны Приаралья и создания необходимых условий для обеспечения достойной жизни населения, проживающего в этом регионе.

Второй актуальный вопрос - сохранение экологического баланса Приаралья, принятие последовательных мер по борьбе с опустыниванием, внедрение рационального водопользования, использование ограниченных водных ресурсов региона. В первую очередь трансграничных водных артерий - Амударьи и Сырдарьи.

В целях реализации указанной инициативы совместно с ООН разработана Программа «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания многопартнерского фонда по безопасности человека в Приаралье». 10 февраля 2017 в Ташкенте состоялась официальная церемония по запуску данной Программы.

В январе 1993 года Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан учредили Международный фонд спасения Арала.

В январе 2017 года Постановлением Президента Узбекистана Ш. Мирзиеева утверждена Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы, направленная на улучшение условий и качества жизни населения региона, предусматривающая реализацию проектов общей стоимостью более 8 трлн. сумов.

К огромному сожалению, на сегодняшний день в полной мере восстановить Аральское море невозможно. Но важнейшая задача настоящего времени - сокращение губительного кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих в Приаралье миллионов людей.

Отношения между двумя государствами развиваются довольно успешно. Основным документом, их регулирующим, является договор о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан от 31 октября 1998 года. К настоящему времени Узбекистан и Казахстан опираются на солидную договорную базу. Между республиками подписано большое количество документов двустороннего характера в различных сферах сотрудничества. Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан подписан в 2013 г. В нем закрепляются основные принципы и приоритетные направления в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической, культурно-гуманитарной, военно-технической и других областях двустороннего сотрудничества.

С целью координации и интенсификации практического взаимодействия в приоритетных сферах двустороннего партнерства действует Совместная межправительственная комиссии по двустороннему сотрудничеству.

В Узбекистане действует около 230 предприятий с участием капитала Казахстана. По итогам первого квартала текущего года товарооборот между нашими государствами увеличился на 37 процентов, подчеркнул Н. Назарбаев во время встречи с Президентом Узбекистана Ш. Мирзиёевым в апреле 2017 года в Южно-Казахстанской области. Товарооборот по итогам прошлого года между нашими странами составил более 2 млрд долларов. Но имеющийся потенциал остается далеко не использованным.

Одно из приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества между государствами - транспорт и транзитные перевозки. Ключевой вопрос - предоставление взаимных тарифных и нетарифных преференций при транзите и поставках грузов, например, из Узбекистана в Россию через Казахстан или из Казахстана в различные страны Азии через Узбекистан. Значительный рост транзитных показателей Казахстана и Узбекистана ожидается в связи с запуском ряда новых международных коммуникационных проектов, которые свяжут Центральную Азию с другими регионами.

22 марта этого года с вокзала «Алматы - 2» в свой первый рейс отправился скоростной международный поезд сообщением «Алматы - Ташкент». Открытие проходящей по территории Мактааральского района Казахстана автомобильной дороги, связывающей Ташкент и Самарканд, пуск скоростного поезда значительно усилят транспортные связи наших стран, послужат развитию межрегиональных контактов, торговли и туризма.

Предоставление взаимных долгосрочных льготных тарифов в транспортной сфере будет способствовать повышению эффективности транспортных коридоров двух стран, увеличению объемов взаимного товарооборота с сохранением его динамики, диверсификации торгово-экономических связей, расширению экспортно-импортной номенклатуры, развитию кооперации между промышленными предприятиями и субъектами предпринимательства.

Несомненно, отношения двух стран будут и дальше развиваться, особенно в торговой и транспортной сфере.

Обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений, включая расширение контактов в военной и технической сферах. Спецслужбы и специальные ведомства, отметил Н. Назарбаев, должны работать в атмосфере полного доверия, чтобы бороться с терроризмом и наркоторговлей и другими экстремистскими проявлениями в нашем регионе. Два лидера стремятся к достижению стабильности в Центральной Азии. Поэтому, отмечая развитие отношений между Казахстаном и Узбекистаном, можем сказать, что обе стороны приложат все усилия для решения проблем современного развития. Этому помогает взаимообмен мнениями руководителей наших государств.

В ходе визитов обозначаются важные направления взаимодействия, включая вопросы расширения политического и экономического сотрудничества, обеспечения стабильности в Центральной Азии. В апреле 2016 на встрече в Узбекистане с Президентом И. Каримовым Президент Казахстана подчеркнул, - «… геополитические моменты настолько сложны, что нам надо сосредоточиться. Все большие игроки - как Россия, Китай, США, Европа - с интересом следят за нашим сотрудничеством. Я горжусь своей дружбой с Вами и дружбой казахского и узбекского народов. Цель состоит в том, чтобы укрепить эти отношения, взаимное доверие и передать его следующим поколениям».

Казахстан стал страной, куда новый узбекский лидер Ш. Мирзиёев совершил свой первый зарубежный визит.

В Узбекистане утверждена Стратегия развития страны на 2017-2021 годы, которая ориентирует внешнеполитическую деятельность республики на создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства, что подтверждает приоритетную роль Центральной Азии для Узбекистана. Данная стратегия нацеливает правительство страны на модернизацию и либерализацию экономики, расширение внешнеэкономических связей и углубление структурных преобразований.

Основополагающий документ - Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годы среди важнейших приоритетов в области внешней политики определил дальнейшее укрепление места и роли страны в качестве полноправного субъекта международных отношений; создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства. В начале марта в Ташкенте состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, в ходе которого правительственные делегации двух государств продолжили подготовку документов по демаркации узбекистанско-казахстанской государственной границы.

Важная сфера развития и укрепления деловых, культурных отношений - прямые взаимоотношения между научными и учебными заведениями двух стран в области обмена учеными и преподавателями. В частности, представители обеих стран принимают участие в различных международных конференциях. Наши казахстанские коллеги выступают с докладами и лекциями в узбекских вузах. В свою очередь, узбекистанцы участвуют в образовательных и научных мероприятиях в Казахстане, в частности, читают лекции в ведущих вузах Казахстана. Ученые понимают необходимость дальнейшего расширения партнерства между университетами и научными институтами двух стран.

В частности, в мае этого года в Ташкенте и Самарканде прошел международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами». Ш. Мирзиёев уделяет внимание сохранению исторического прошлого и культурного наследия страны. Мощный интеллектуальный уровень выдающихся личностей Восточного Ренессанса, живших и творивших на древней земле Узбекистана, стал важной основой развития мировой науки, культуры и искусства.

В июне этого года в V Всемирном курултае казахов, прошедшем во Дворце независимости в Астане, приняла участие и делегация из Узбекистана. Среди важных гостей приехал и Бабаджанов Ташпулат Лепесович, известный ученый-геолог, лауреат госпремии Узбекистана, более 35 лет, возглавлявший объединение «Узгеофизики», неоднократный депутат Парламента. Ташпулат Бабаджанов внес большой вклад в укрепление творческих связей ученых двух стран. В июне этого года Казахстанский международный криминологический клуб с дружеским визитом посетили председатель ЦИК Узбекистана, известный ученый-юрист Мирзо-Улугбек Абдусаломов и депутат парламента Узбекистана, кандидат юридических наук Шухрат Полванов. Также они были наблюдателями на выборах сената Парламента Казахстана.

Казахстан и Узбекистан - страны, идущие навстречу друг другу, они вместе в самые ответственные моменты. В Узбекистане проживает самая крупная в СНГ казахская диаспора. Еще в 2013 году Президент Н. Назарбаев во время своего визита в Узбекистан принял участие в открытии нового посольства Республики Казахстан в Ташкенте и памятника великому поэту, казахскому просветителю Абаю Кунанбаеву. Президент Казахстана напомнил тогда, что на поэтическое мировоззрение Абая повлияли труды великого узбекского поэта Алишера Навои. Памятник великому поэту стал своего рода символом нерушимости и братства наших народов.