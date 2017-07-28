В Комитете по ЧС рассказали подробности крупного пожара в Алматинской области

Загруженность Талгарской трассы не дала возможность оперативно передвигаться пожарным подразделениям к месту пожара. При этом не допущено распространение огня на три расположенных рядом жилых дома, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.





Как отмечает Руслан Иманкулов, развитию пожара способствовало длительное время свободного развития огня из-за значительной удаленности пожарных подразделений, а также использование в строительных конструкциях зданий и сооружений горючих материалов (дерево, камыш). Ближайшая пожарная часть находится на расстоянии порядка 20 км от места пожара.





По плану взаимодействия на тушение пожара были привлечены пожарные части из Алматы. Принятыми мерами в 00.24 час. была достигнута локализация и в 01.16 час. пожар был ликвидирован . Уточненная площадь составила 470 кв.м.





"Критикующим должен сказать, что пожарные никогда не приезжали на пожары без воды, однако вода имеет свойство заканчиваться. И в данном случае вода из каждой задействованной пожарной автоцистерны расходовалась примерно за 7-10 минут. Поэтому с целью бесперебойной подачи воды привлечены водовозы коммунальной службы", - сообщил Иманкулов.









Напомним , в 22.10 час. 27 июля поступило сообщение о пожаре в селе Туздыбастау Талгарского района. В 22.11 час. по данному вызову был осуществлен выезд 2-х отделений дежурной смены второй специализированной пожарной части Талгара с последующим наращиванием сил и средств.





С учетом загруженности Талгарской трассы в это время суток, а также нахождения ближайшей пожарной части на расстоянии 20 км от места пожара подразделениям удалось прибыть к месту пожара в 22.45 час.





По прибытию к месту пожара было установлено, что горит мебельный цех, 2 жилых дома, 2 времянки.





Прибытие основных сил и средств позволило подавать на ликвидацию огня 13 пожарных стволов.





В результате пожара сгорели два жилых каркасно-камышитовых дома, саманная времянка на площади 35 кв.м, кровля второй времянки на площади 35 кв.м, выгорело имущество и кровля в мебельном цехе на площади 200 кв.2, а также автомобиль (УАЗ).



