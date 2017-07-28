Одноразовые пароли в РК применяются при получении простых госуслуг

На заседании правительства министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев и председатель госкорпорации «Правительства для граждан» Аблайхан Оспанов прокомментировали вопрос введения одноразовых паролей при получении госуслуг, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это же все делается для упрощения получения госуслуг. Во-вторых, ответственность каждого гражданина за свой телефон, за свои действия никто не отменял. Поэтому надо не только ссылаться на, все время апеллировать: государство мне должно вот это и это сделать. Я думаю, что процесс идет, и мы в любом случае должны упрощать эту процедуру», - сказал Д. Абаев.

Как отметил председатель госкорпорации, ЭЦП «никто не отменял».

«На самом деле на сегодняшний день никто не отменял ЭЦП. Когда мы внедряем одноразовые пароли, их применяем по тем услугам, которые наиболее просты в получении и не несут в себе какой-то угрозы, скажем так. На самом деле для того, чтобы человек получал услуги по одноразовому паролю, он сначала должен прийти к нам в ЦОН. Пройти идентификацию, подписать соглашение о том, что этот номер прикреплен непосредственно к нему и после этого он привязывает свой номер телефона к своему ИИН. Только после этого у него появляется возможность получать адресные справки, справки о недвижимости и тому подобное, около двадцати услуг, по одноразовому паролю в личном кабинете», - пояснил А. Оспанов.

Что касается более серьезных услуг, по его словам, к примеру, открытие бизнеса за 15 минут, то там остается применение ЭЦП.

«Мы как раз слышим от населения, что неудобно пользоваться ЭЦП, она дается один раз в год. В целях безопасности ЭЦП дается на год. На сегодня, буквально за первое полугодие порядка 2,5 миллиона ЭЦП было также записано и продолжает использование», - проинформировал глава госкорпорации.

В заключение он уточнил, что для внедрения в РК одноразовых паролей не требуется внесения законодательных поправок, потому что одноразовые пароли «уже сидят» в законодательстве.

«Оно уже сидит, то есть противоречий по законодательному по применению одноразовых паролей у нас сегодня нет», - заключил А. Оспанов.

Ксения Давыдова