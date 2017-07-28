Аким Алтынсаринского района Батырбек Ахметов сменил место работы
С понедельника, 24 июля, Ахметов руководит управлением земельных отношений акимата Костанайской области.
На его прежнем месте исполняет обязанности заместитель акима района Жандарбек Иралин.
Батырбек Ахметов занимал кресло руководителя Алтынсаринского района с сентября 2010-го года. С 2004 по 2009 год работал акимом Джангельдинского района Костанайской области. А в промежутке уже был начальником управления земельных отношений, так что сейчас у 62-летнего чиновника - второй заход в знакомое ГУ.
Прежний руководитель управления земельных отношений Нурлан Абдуов, который работал в ГУ с 2010-го года, сначала заместителем, затем руководителем, теперь возглавляет земельную инспекцию. Так чаще всего называют управление по контролю над использованием и охраной земель акимата Костанайской области, место руководителя в котором с января 2017-го года было вакантно.
Официально информация о назначениях не сообщалась, однако в приемных двух ведомств «НГ» подтвердили, что там работают новые руководители.
Галина Петренко
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