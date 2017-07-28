Производство подсолнечного масла выросло на 4% за год, сафлорового - на 24%, соевого - на 43%, хлопкового - на 90%

Маслоделы радуют казахстанцев: на фоне общего удорожания продуктов питания, подсолнечное масло подешевело сразу на 3% за месяц, и на 6% - за год

В июле подсолнечное масло стоило в розничных точках продаж порядка 402,5 тенге за литр - это на 2,9% меньше, чем месяцем ранее, и на 6,2% меньше, чем в прошлом июле. Для сравнения, в среднем на рынке пищевых продуктов цены за год поднялись на 9% за год.

Самые высокие цены на масло среди крупных городов и мегаполисов РК отмечены в Актау (451 тг за литр, +0,2% за год), Усть-Каменогорске (442 тг за литр, -6,4% за год) и Астане (435 тг за литр, -7,4% за год); самые низкие - в Караганде (320 тг за литр, сразу -21,4% за год).

По итогам первого полугодия казахстанские маслоделы произвели 160,7 тысячи тонн растительного масла - сразу на 13,5% больше, чем годом ранее.

Наибольшие объемы выпуска зафиксированы в Восточно-Казахстанской области - 75 тыс. тонн, +10,1% за год. В регионе работают такие крупные предприятия отрасли, как, например, АО «Май», ТОО «Востоксельхозпродукт», ТОО «Усть-Каменогорский Маслозавод».

На втором месте Алматы - 24,8 тыс. тонн, +15,3% за год. Здесь работают такие производители, как АО «Евразиан Фудс Корпорейшн», алматинский филиал ТОО «Масло-Дел», ТОО «MS», ТОО «ЭФКО Алматы».

Третье место за ЮКО - 15,1 тыс. тонн, сразу +17,5% за год. Среди компаний региона - например, АО «ШымкентМай», ТОО «Арай».

Самым распространенным среди растительных масел остается подсолнечное: за полгода произведено 57,6 тыс. тонн рафинированного (+4,3% за год), и 56,7 тыс. тонн нерафинированного масла (+3,5% за год).

Также немалые объемы производства пришлись на соевое масло (10,6 тыс. тонн, +43,4% за год), и хлопковое масло (6,8 тыс. тонн, годовой рост - почти вдвое).

Единственный сегмент, в котором отмечен спад - выпуск рапсового масла (5,7 тыс. тонн, -23,7% за год). Одна из причин - нехватка сырья. В 2015 году рапсовые посевы повредила капустная моль, и часть их пришла в негодность. Поэтому в прошлом году некоторые фермеры, столкнувшиеся с проблемами в 2015, отказались от возделывания этой культуры.

В многолетней динамике, после заметного спада в кризисном 2015 (-11,9% к 2014), в прошлом году в отрасль вернулся позитивный настрой (+12,1% к 2015).

Рост посевных площадей в 2016 и уверенный старт маслоделов в текущем году позволяют спрогнозировать продолжение оптимистичного тренда и по итогам текущего года.

По итогам 2016 года уточненная посевная площадь масличных культур выросла на 1,3% за год, до 2,04 млн гектар, что, впрочем, не дотянуло до рекордных показателей 2014 года (тогда масличными культурами было засеяно 2,3 млн гектар).

При этом валовый сбор масличных в 2016 подскочил сразу на 22,9%, до 1,9 млн тонн - лучший показатель за прошедшие годы.

В текущем году площади под посевы масличных культур достигли нового рекордного уровня, и вновь перевалили за 2 млн гектар. Намеченные посевные площади под эти культуры выросли с 1,9 в 2016 году до 2,31 млн гектар в 2017 году. В реальности было засеяно, соответственно, 1,96 и 2,38 млн гектар - перевыполнение плана на 3%. Это новый рекорд по площади посевов масличных культур.

В целом за годы независимости Казахстана посевы масличных увеличились почти в 10 раз.

По итогам января-мая 2015 казахстанские производители перекрыли почти 68% спроса на растительное масло.

С учетом роста производства, импорт в секторе сократился на 10,2% год-к-году, а экспортная экспансия, напротив, набирает обороты: +62,4% за год.