Примадонна в шикарном платье на свадьбе внука затмила невесту
28 июля 2017, 10:33
Ее роскошное платье сшито из кружевной ткани. Оно открывает шею и плечи певицы, а также подчеркивает ее загорелую кожу.
Вчера, 27 июля, состоялась церемония бракосочетания Никиты Преснякова и Алены Красновой. На торжество приехала его бабушка – Алла Пугачева, сообщает obaldela.ru.
Ее роскошное платье сшито из кружевной ткани. Оно открывает шею и плечи певицы, а также подчеркивает ее загорелую кожу.
Многие отметили, что белое платье на свадьбе может носить только невеста и это совершенно не приемлемо. Но у Примадонны на этот счет свое мнение.
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