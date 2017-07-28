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Примадонна в шикарном платье на свадьбе внука затмила невесту

28 июля 2017, 10:33

Ее роскошное платье сшито из кружевной ткани. Оно открывает шею и плечи певицы, а также подчеркивает ее загорелую кожу.

Вчера, 27 июля, состоялась церемония бракосочетания Никиты Преснякова и Алены Красновой. На торжество приехала его бабушка – Алла Пугачева, сообщает obaldela.ru.



Ее роскошное платье сшито из кружевной ткани. Оно открывает шею и плечи певицы, а также подчеркивает ее загорелую кожу.



Многие отметили, что белое платье на свадьбе может носить только невеста и это совершенно не приемлемо. Но у Примадонны на этот счет свое мнение.


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