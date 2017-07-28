Мощный ураган обрушился на Стамбул
28 июля 2017, 10:34
От урагана пострадали 10 человек.
На ликвидацию последствий урагана, который длился в Стамбуле не более часа в четверг вечером, уйдет не один день, сообщают муниципальные службы мегаполиса, сообщает Newsturk.ru.
По данным турецких СМИ, из-за сильного урагана, обрушившегося в четверг, 27 июля, на Стамбул, не менее десяти человек обратились за медицинской помощью. Состояние двух пострадавших тяжелое, врачи ведут борьбу за их жизни.
В результате удара стихии были закрыты железнодорожный туннель под Босфором "Мармарай" и его автомобильный дублер "Евразия", часть направлявшихся в Стамбул авиарейсов перенаправили в другие воздушные гавани, сообщает ТАСС. Выпадение обильных осадков привело к затоплению нескольких станций метрополитена.
Из-за сильного ветра в порту Хайдарпаша упал портальный кран, в результате чего произошел взрыв. Пожарные оперативно справились с возникшим возгоранием. Кроме того, в районе Шишли обвалилась бетонная стена.
Ливень был не таким сильным, как прошедший более недели назад, однако стамбульские дороги снова успели превратиться в венецианские каналы.
Буквально за десять минут стамбульский вечер превратился в кошмарную ночь со шквалистым ветром и летающими предметами.
Взрыв и пожар в порту Хайдарпаша освещал всю гавань.
Центр Стамбула — площадь Таксим
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Обрушение стены на армянском кладбище
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