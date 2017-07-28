Мощный ураган обрушился на Стамбул

В результате удара стихии были закрыты железнодорожный туннель под Босфором "Мармарай" и его автомобильный дублер "Евразия", часть направлявшихся в Стамбул авиарейсов перенаправили в другие воздушные гавани, сообщает ТАСС. Выпадение обильных осадков привело к затоплению нескольких станций метрополитена.





Из-за сильного ветра в порту Хайдарпаша упал портальный кран, в результате чего произошел взрыв. Пожарные оперативно справились с возникшим возгоранием. Кроме того, в районе Шишли обвалилась бетонная стена.



