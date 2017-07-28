Казахстанский актер был замечен на свадьбе внука Пугачевой

Фотографии с торжества он разместил на своем аккаунте в Instagram.

Казахстанский актер Санжар Мади был приглашен на свадьбу Никиты Преснякова и Алены Красновой





Фотографии с торжества он разместил на своем аккаунте в Instagram.





Вчера состоялась церемония бракосочетания. Пара решила узаконить отношения после нескольких проведенных вместе лет. Приглашение на торжество получили около двух сотен гостей.



