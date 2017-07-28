Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстанский актер был замечен на свадьбе внука Пугачевой

28 июля 2017, 10:51

Фотографии с торжества он разместил на своем аккаунте в Instagram.

Казахстанский актер Санжар Мади был приглашен на свадьбу Никиты Преснякова и Алены Красновой, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с торжества он разместил на своем аккаунте в Instagram.

Вчера состоялась церемония бракосочетания. Пара решила узаконить отношения после нескольких проведенных вместе лет. Приглашение на торжество получили около двух сотен гостей.


"Невероятно красиво! Будьте счастливы!", - написал актер в своем аккаунте.

Также он не оставил без внимания, бабушку своего друга.


"Звезд много, но @alla_orfey самая яркая)", - написал он.

Как мы сообщали ранее, примадонна в шикарном платье на свадьбе внука затмила невесту. Ее роскошное платье сшито из кружевной ткани. Оно открывает шею и плечи певицы, а также подчеркивает ее загорелую кожу.


Санжару очень понравилась свадьба.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...