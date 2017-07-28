Казахстанский актер был замечен на свадьбе внука Пугачевой
28 июля 2017, 10:51
Фотографии с торжества он разместил на своем аккаунте в Instagram.
Казахстанский актер Санжар Мади был приглашен на свадьбу Никиты Преснякова и Алены Красновой, сообщает Zakon.kz.
Фотографии с торжества он разместил на своем аккаунте в Instagram.
Вчера состоялась церемония бракосочетания. Пара решила узаконить отношения после нескольких проведенных вместе лет. Приглашение на торжество получили около двух сотен гостей.
"Невероятно красиво! Будьте счастливы!", - написал актер в своем аккаунте.
Также он не оставил без внимания, бабушку своего друга.
"Звезд много, но @alla_orfey самая яркая)", - написал он.
Как мы сообщали ранее, примадонна в шикарном платье на свадьбе внука затмила невесту. Ее роскошное платье сшито из кружевной ткани. Оно открывает шею и плечи певицы, а также подчеркивает ее загорелую кожу.
Санжару очень понравилась свадьба.
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