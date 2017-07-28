В Алматы впервые за 5 лет отмечается снижение роста преступности - Прокуратура

Указанному способствовало внедрение с прошлого года проекта «7 шагов к разумному сроку расследования».

В Алматы под председательством прокурора города Габита Миразова состоялось расширенное заседание коллегии органов прокуратуры, на котором обсуждены итоги работы минувшего полугодия и определены задачи на предстоящий период , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.





Прокурор города отметил важность принятия нового Закона «О прокуратуре» и необходимость проведения комплекса организационных и практических мер по переходу работы в новый формат.





К числу основных направлений прокурорской деятельности теперь отведены уголовное преследование, надзор на досудебной стадии уголовного процесса и представительство интересов государства в судах.





На заседании были обсуждены имеющиеся проблемные вопросы в организации прокурорского надзора, заслушаны отдельные прокуроры, выработаны меры по обеспечению реализации поручений Генерального Прокурора Республики Казахстан.





За прошедший период 2017 года, проделана определённая работа, направленная на укрепление законности и правопорядка в городе. Прокуроры выявляли проблемные вопросы для города и принимали превентивные меры по их разрешению. Это – защита трудовых прав, вопросы, связанные с земельными спорами, жилищной ипотекой, и др.





Изменив подходы, прокуратура Алматы создала открытую площадку для диалога с общественностью - «Almaty open, то есть - Алматы открытый город». На данной площадке вместе с Палатой предпринимателей «Атамекен» провели акцию «Алматы открытый город для взаимодействия бизнеса и власти». Инициировали круглый стол «Духовное согласие -начало пути к единству народа».





Впервые была организована встреча руководителей правоохранительных органов, пресс-служб этих ведомств с представителями масс-медиа и блогерами. В рамках акции «День открытых дверей» в личном приёме прокурором города граждан приняли участие известные в Казахстане блогеры и адвокаты.





По итогам 2016 года впервые за 5 лет в городе зафиксировано снижение роста преступности на 6,5%. Эта тенденция наблюдается и в новом году. Количество зарегистрированных преступлений за 1 полугодие т.г. снизилось на 9,3%. Добились 100% раскрываемости умышленных убийств. Увеличилась раскрываемость преступлений на 29,3%. Известно, что указанному способствовало внедрение с прошлого года проекта «7 шагов к разумному сроку расследования».





В органах внутренних дел города совместно с прокурорами районов в Алматы запущен пилотный проект «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан». С момента реализации проекта более половины всех дел направлены в суд в ускоренном порядке в 3-10 дней, которые также в сокращенные сроки рассмотрены в суде.





В зданиях УВД созданы специальные «прозрачные комнаты» для допросов с применением видеофиксации, тем самым исключена возможность оказания физического, психологического, либо морального давления на участников уголовного процесса.





На коллегии прокурором города обращено внимание прокуроров к уголовному процессу для качественной реализации конституционной обязанности по осуществлению от имени государства уголовного преследования, в т.ч. через усиление роли процессуальных прокуроров. Поручено реализовать новые подходы в работе с обращениями граждан, включая открытие Центра правоохранительных услуг в городе.



