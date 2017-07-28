Процесс по делу обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама начнется 2 октября

Процесс по делу двух женщин, обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР, начнется в Малайзии 2 октября

В ходе расследования убийства Ким Чен Нама власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, 25-летнюю Сити Айсиа и 29-летнюю Доан Тхи Хуонг, пойманных после покушения. Им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. В случае если они будут признаны виновными, женщинам грозит смертная казнь.





Правоохранительные органы подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии. Пхеньян предпринял равнозначные ответные меры.

Напомним , Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии.



