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Процесс по делу обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама начнется 2 октября

28 июля 2017, 11:10

Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля

Процесс по делу двух женщин, обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР, начнется в Малайзии 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

В ходе расследования убийства Ким Чен Нама власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, 25-летнюю Сити Айсиа и 29-летнюю Доан Тхи Хуонг, пойманных после покушения. Им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. В случае если они будут признаны виновными, женщинам грозит смертная казнь.

Правоохранительные органы подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии. Пхеньян предпринял равнозначные ответные меры.
Напомним, Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии.

Фото: © AP Photo / Fuji TV

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