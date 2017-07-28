Махаббат Есен о "100 новых лиц Казахстана": Безумно радует, что у людей есть интерес к проекту

В Казахстане продолжается активная реализация проекта «100 новых лиц Казахстана», главная цель которого найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря своему упорному труду, знаниям и таланту.

Напомним, идейным вдохновителем проекта стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.

Уже существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа.

О том, как идет поиск удивительных казахстанцев, а также о важности проекта для молодого поколения порталу Zakon.kz рассказала известный журналист и общественный деятель, член инициативной группы «Бюро 100» Махаббат Есен.

По её словам, о проекте в ходе презентации программы «Рухани жаңғырту» рассказывал глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Основная идея - найти 100 новых уникальных личностей, о которых никто не знает, дабы поведать об их опыте, об их достижениях и получить некий мультипликативный эффект. Очень часто люди с какими-то незаурядными способностями бывают довольно скромными. Они делаю свои маленькие, но очень важные дела. С трепетом, с любовью, с постоянством, они достигают каких-то невероятных результатов. Не всегда даже мы, журналисты, знаем и рассказываем о них. Этот проект нужен, чтобы вывести из тени личности и дать им возможность самовыразиться, быть услышанными. Поэтому мы образовали команду «Бюро 100». Это чисто гражданская инициатива. Я, к примеру, по профессии журналист, работаю в сфере радио и медиаобразования. Мои единомышленники из разных сфер. В команду входят и общественные лидеры, и представители бизнес-среды. Мы просто списались в социальной сети Facebook, чтобы проявить свою гражданскую инициативу, как-то поучаствовать. Мы не думали, что это так далеко зайдет, что наши голоса будут услышаны, и мы будем как-то привлечены к этому проекту. Думали, что будем что-то пописывать в социальных сетях, находить своих героев и рассказывать о них», - рассказала Махаббат.

Она отметила, у членов инициативной группы было большое сомнение по поводу проекта. Все думали, что в список ста новых лиц Казахстана снова войдут до боли известные личности. Хотелось бы, отмечает Махаббат, чтобы там появились достойные люди. Так и образовалось «Бюро 100».

На сегодняшний день отбор кандидатов проходит на сайте el.kz. До 15 сентября каждый желающий, каждый, кто хочет кого-либо порекомендовать, либо сам хочет быть представлен в топ 100, может оставить заявку. Потом проводится определенная модерация, пишется небольшая история человека и все это вывешивается на сайте el.kz. В конце сентября начнется народное голосование и рассмотрение заявок экспертным бюро.

«В этом проекте могут участвовать абсолютно все. Возможности равны. Нет ни возрастных, ни национальных, ни гендерных ограничений», - подчеркнула она.

Махаббат Есен также рассказала, что от «Бюро 100» уже был сформирован список из ста человек. В него вошли уникальные личности, жизненный пример которых очень удивляет.

«К примеру, предприниматель Эмин Аскеров. У него прекрасное образование. Человек осознанно пошел в социальное предпринимательство, открыл несколько цехов по производству сувенирной продукции из дерева, соломы. Туда он трудоустроил ребят с какими-то физическими ограничениями. Самое удивительно, что пока они немного зарабатывают, но они делают что-то очень большое, институциональное. Это очень важно с точки зрения развития гражданского общества. Таких ребят мы рекомендуем. Или еще один пример. Анатолий Добровольцев. Он пчеловод, но на современный лад. Он дауншифтер. Человек работал в Астане на достаточно хорошей оплачиваемой и комфортной службе, но в какой-то момент решил переехать в деревню и занялся предпринимательством - пчеловодством. Сейчас занимается этим настолько цивилизованно и перспективно, что не так давно на бизнес-форуме ему удалось заключить контракт с Китаем на поставку меда на сумму порядка миллиона тонн в год. Это заставляет задуматься, все ли мы занимаемся своим делом. Это называется оказаться в нужном месте в нужное время и вообще любить то, чем ты дышишь и чем занимаешься», - рассказала она.

Эмин Аскеров

Анатолий Добровольцев

Махаббат также поведала о том, как члены бюро находят эти «новые лица».

«Мы находим их самыми разнообразными способами. Чаще всего их нам рекомендуют люди посредством социальных сетей. Также мы сами проявляем интерес и инициативу. К примеру, две недели назад мы выезжали в Акмолинскую область, в деревни. Там как раз нашли пчеловода Анатолия. В соседней деревне Аршалы мы отыскали Лубар Темиргалиеву, которая развивает обувное производство. На следующей неделе собираемся в Петропавловск. Там нас ждут удивительные люди. Также поедем в село Ерейментау. Люди уже нас сами приглашают и хотят, чтобы мы посмотрели на их достижения, поведали о них. Это безумно радует, что интерес у людей к этому проекту есть и они, пользуясь случаем, готовы делиться своими успехами. Это заразительно».

Рассуждая о пользе проекта, Махаббат отметила, что «100 новых лиц Казахстана» может чему-то научить и молодое поколение страны.

«Последние несколько лет я занимаюсь различными проектами, связанными с детьми и их дополнительным образованием. Могу с ответственностью сказать, что современные дети в редких случаях вдохновлены каким-то казахстанскими героями. Исключение составляют Илья Ильин, Серик Сапиев, Геннадий Головкин, который являясь казахстанцем, уже и не живет в Казахстане, и позволяет детям мечтать о достижениях и успешной жизни за пределами страны. В целом, каких-то других лидеров у нас нет. Это печально. Поэтому основная негласная задача у проекта «100 новых лиц Казахстана», найти сто ролевых моделей из разных сфер деятельности, которые имеют шанс действительно повести за собой подрастающее поколение. Которые своим жизненным примером могут вдохновить, мотивировать и, самое главное, продолжать быть светилом, ролевой моделью какое-то продолжительное время. Хочется надеяться на это».

На вопрос об итогах проекта, Махаббат ответила, что после того, как мы все вместе найдем этих удивительных людей, казахстанские СМИ сделают всю остальную работу.

«Журналисты предадут должной огласке все успехи этих талантливых людей. А они сами, в свою очередь, должны будут встречаться с подрастающим поколением. Я точно знаю, что о них планируется снять документальные фильмы и, скорее всего, будет выпущена книга. Точно знаю, что без внимания эти уникальные люди не останутся, а их опыт будет масштабирован всеми известными способами. Будет очень почетно оказаться в числе этой сотни», - заключила Махаббат Есен.

Фото: weproject.kz, кадр видео телеканала "Хабар24"