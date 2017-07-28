Чиновники Астаны начали публиковать фото с поездок на общественном транспорте

Исполняющий обязанности руководителя Управления образования города Астаны поддержал инициативу, выдвинутую акимом столицы Асетом Исекешевым, сообщает сообщает Zakon.kz





На своей странице в Facebook Ануар Жангозин опубликовал свою фотографию в автобусе и подписал, что в целом функционирование транспортной системы города заслуживает положительной оценки.





Начав работать в Астане в 2008 году, несколько лет пользовался в основном общественным транспортом. И уже тогда видел заметную разницу в его работе. Думаю, что текущий уровень функционирования транспортной системы нашего города, при всех имеющихся проблемах, в целом заслуживает положительной оценки.





Также он написал, что с 2008 года он несколько лет в Астане пользовался в основном общественным транспортом. И уже тогда видел заметную разницу в его работе.





"В непростые 90-е, пойдя в первый класс в Караганде, несколько раз пытался ездить в школу на автобусе, но столкнувшись с озлобленностью людей, доведенных до кипения кризисом, предпочитал ходить в школу пешком.

В Алматы школа находилась в другом конце города, поэтому каждый день ездил на автобусе. Конечно, в школьные годы все переносится проще, но давка, ругань и уставшее лицо кондуктора, судорожно пересчитывающего деньги, врезались в память навсегда" - поделился Жангозин.





На последнем совещании аким города Асет Исекешев высказал важную мысль о том, что проблемы транспорта, так же как и проблемы образования и здравохранения, невозможно решить силами только одного профильного управления. Это задача, требующая совместных усилий и поддержки от всех - написал Жангозин.





Поддерживая инициативу главы нашего города, уверен, что стану свидетелем положительных изменений в работе общественного транспорта. В свою очередь призываю коллег принять активное участие в решении вопросов системы образования. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш город лучше.





27 июля в столичном акимате прошло заседание под руководством Асета Исекешева, в рамках которого рассмотрен ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Градоначальник дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.





Руководители столицы, начиная с акима города и заместителей, акимов районов, заместителей, несколько раз в неделю, а также руководители управлений, городских ведомств и отделов структурных подразделений раз в день должны пользоваться общественным транспортом, – сказал Исекешев.



