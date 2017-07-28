Как делят власть в Саудовской Аравии

Крупнейший поставщик нефти, Саудовская Аравия, более других стран пострадала от падения цен на углеводороды, продолжающегося с 2014 года, сообщает сообщает РИА Новости





По мнению аналитиков Citigroup, сырьевые запасы королевства постепенно истощаются и к 2030 году упадут ниже уровня, позволяющего экспорт. Во внутренние дела королевства вмешивается внешний фактор: победив в гражданской войне, президент Сирии Башар Асад может отомстить Эр-Рияду за финансирование оппозиции. Не все в порядке и в королевском доме Аль-Саудов, где в 2017 году произошел кардинальный поворот: в нарушение неписаных традиций король Салман назначил своим наследником младшего сына, отодвинув от власти все старшее поколение династии.





Дети основателя и первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза Аль-Сауда (правил с 1932-го по 1953 год) долгое время сменяли друг друга во главе королевства: те есть власть переходила не от отца к сыну, как в большинстве европейских монархий, а от брата к брату.





Разгуляться было где — от многочисленных жен у Абдул-Азиза было 45 детей. Всего же в доме Аль-Саудов насчитывается порядка пяти-шести тысяч принцев-эмиров. Но претензии на власть со стороны самого первого поколения долгое время никто не оспаривал. Не закрепленная официально, логика престолонаследия предполагала, что саудовскую корону получает старший в роде. На троне сменилось шесть монархов-сыновей Абдул-Азиза, пока нынешний король Салман не решил нарушить традицию. Сначала он отстранил от власти брата, а затем старшего племянника. Логика преемственности изменилась на более европейскую: Салман завещает все своему сыну Мухаммаду, который даже не старший среди своих братьев.





Теперь дом Аль-Саудов в напряжении. Ведь потенциально королем уже может быть каждый — старшим быть необязательно.





Главную проблему, которую высветило падение цен на нефть в Саудовской Аравии, можно назвать инфраструктурной. Приблизительно четверть молодежи в возрасте до 30 лет не имеет работы. Дисбаланс объясняется перекосами в системе образования, готовящей специалистов по исламскому богословию. Не нашедшие места на рынке труда молодые люди поддерживаются на плаву за счет государственных дотаций либо продолжают существование при родителях. Те, в свою очередь, часто трудоустроены в государственном секторе, критически зависимом от цен на нефть.

Пришедший к власти в 2015 году король Салман бен Абдул-Азиз объявил о начале бюджетной экономии, напрямую затронувшей многочисленную саудовскую бюрократию. Госслужащих лишили дополнительных выплат, а кроме того, заставили полностью платить за газ, воду и электричество. Пытаясь высвободить место на рынке труда, власти объявили охоту на гастарбайтеров и тем самым ударили по предпринимателям, имеющим над ними почти абсолютную власть. На продажу были выставлены акции нефтяной компании Aramco, а это значило, что контроль над частью природных ресурсов перейдет к иностранцам. Традиционный для Саудовской Аравии миропорядок пришел в движение.

На тревожном фоне падающих цен на нефть (Саудовская Аравия выступила с инициативой снижения добычи, но переломить тенденцию не смогла) наследником престола был объявлен 31-летний принц Мухаммад бен Салман. В представлении саудовцев именно он — ожившее лицо бюджетной экономии. Патронируемую вторым человеком в стране программу развития "Видение-2030" популярный блогер Турки Аль-Шалхуб назвал "видением нищеты". Интернет-пользователь призвал к протестным акциям, однако власти, вовремя оцепившие место их проведения, добились того, что они не состоялись.

