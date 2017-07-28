Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы попавшая в ДТП "скорая" везла маленького пациента и его маму в больницу

28 июля 2017, 11:34

В ДТП пострадали 4 человека.

В Управлении здравоохранения Алматы озвучили информацию о пострадавших в результате ДТП с участием "скорой", произошедшего минувшей ночью, передает Zakon.kz.

Бригада скорой помощи направлялась с 3-летним пациентом в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу, с предварительным диагнозом: острая кишечная инфекция, рядом с ребенком находилась мама.

"28 июля в 00.13 на пульт скорой поступил вызов о ДТП с участием бригады скорой помощи. На место ДТП выехали 3 бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились четыре человека, из них один ребенок, и трое взрослых", - сообщили в Управлении.

Ребенка доставили в Центр детской неотложной медицинской помощи, где его обследовали специалисты клиники, провели краниографию и дополнительные обследования. Малыш в госпитализации не нуждался.

"После проведенных мероприятий ребенок был направлен в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу для дальнейшего обследования по показаниям, в приемном покое была рекомендована госпитализация в стационар, родные отказались от госпитализации, и его направили на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства", - отметили далее.

Мама юного пассажира "скорой" была доставлена в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу. По предварительным данным скорой помощи она получила перелом поясничного позвонка (окончательный диагноз будет установлен после проведения полного обследования врачами клиники).

Также с места ДТП пострадавший врач скорой помощи была доставлена в Городскую клиническую больницу №7. Ее госпитализировали в отделение нейрохирургии, состояние оценивается как средней степени тяжести. Получил травмы и водитель спецмашины. У него диагностировали ушибы грудной клетки. Мужчине на месте оказали необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...