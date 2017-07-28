В Алматы попавшая в ДТП "скорая" везла маленького пациента и его маму в больницу





Бригада скорой помощи направлялась с 3-летним пациентом в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу, с предварительным диагнозом: острая кишечная инфекция, рядом с ребенком находилась мама.





"28 июля в 00.13 на пульт скорой поступил вызов о ДТП с участием бригады скорой помощи. На место ДТП выехали 3 бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились четыре человека, из них один ребенок, и трое взрослых", - сообщили в Управлении.





Ребенка доставили в Центр детской неотложной медицинской помощи, где его обследовали специалисты клиники, провели краниографию и дополнительные обследования. Малыш в госпитализации не нуждался.





"После проведенных мероприятий ребенок был направлен в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу для дальнейшего обследования по показаниям, в приемном покое была рекомендована госпитализация в стационар, родные отказались от госпитализации, и его направили на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства", - отметили далее.





Мама юного пассажира "скорой" была доставлена в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу. По предварительным данным скорой помощи она получила перелом поясничного позвонка (окончательный диагноз будет установлен после проведения полного обследования врачами клиники).





Также с места ДТП пострадавший врач скорой помощи была доставлена в Городскую клиническую больницу №7. Ее госпитализировали в отделение нейрохирургии, состояние оценивается как средней степени тяжести. Получил травмы и водитель спецмашины. У него диагностировали ушибы грудной клетки. Мужчине на месте оказали необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства.