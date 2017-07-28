Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Карагандинскую область с рабочей поездкой

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, где ознакомится с ходом реализации задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статьи Президента страны «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В регионе Бакытжан Сагинтаев посетит ряд промышленных и производственных объектов, среди которых предприятия по производству металлургического кремния ТОО «Tau-Ken Temir», переработке молока и производству молочных продуктов ТОО «Нәтиже» Сүт фабрикасы», а также хлебобулочных изделий ТОО «Сарыарка нан».

Ожидается, что Бакытжан Сагинтаев проведет республиканское совещание по вопросам технологической модернизации промышленных предприятий Казахстана, реализуемой в рамках послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», встречу с членами Регионального совета Палаты предпринимателей «Атамекен» по вопросам развития малого и среднего бизнеса, а также совещание по развитию моногородов.

Кроме того, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомится с ходом реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг» на участке автомобильной дороги «Караганда - Темиртау», а также посетит ТЭЦ-2 и другие производственные объекты АО «АрселорМиттал Темиртау».

Справочно:

В структуре внутреннего регионального продукта Карагандинской области доля промышленности составляет 53,2%, сельского хозяйства - 1,6%, строительства - 1,6%, торговли - 10,3%, транспорта - 5,2%.

Крупными предприятиями области являются:

ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Kazcentrelectroprovod», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Евразиан фудс», ТОО «Тау-кен Темір», АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», АО «Шубаркуль комир», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО «Оркен», ТОО «Ер-Тай», ТОО «Апрель Кулагер».

В рамках ГПИИР и Карты индустриализации в 2017 году запланирована реализация 5 проектов стоимостью 5,6 млрд тенге с созданием 376 новых рабочих мест. На 1 июля 2017 года в области запущены 3 проекта с объемом инвестиций 3,4 млрд тенге.