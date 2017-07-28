Премьер-министр РК прибыл в Карагандинскую область с рабочей поездкой

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, где ознакомится с ходом реализации задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статьи Президента страны «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»,

Премьер-министр осмотрел производственные цеха, в которых происходит выпуск, рафинирование и разливка расплава кремния, а также посетил склад промежуточного хранения кремния.





Председатель правления ТОО «Tau-Ken Temir» Мурат Жукенов доложил Премьер-Министру РК Бакытжану Сагинтаеву об особенностях технологических процессов, а также о текущих достижениях и планах по развитию предприятия.





В 2018-2019 годах здесь планируется реализовать инвестиционную программу на сумму 1,5 млрд тенге, которая подразумевает строительство склада шихтовых материалов, обновление парка и модернизацию технологического оборудования.