Премьер-министр РК прибыл в Карагандинскую область с рабочей поездкой
28 июля 2017, 11:36
В регионе Бакытжан Сагинтаев посетил ряд промышленных и производственных объектов.
По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, где ознакомится с ходом реализации задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статьи Президента страны «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Б. Сагинтаев ознакомился с ходом модернизации завода по производству металлургического кремния в Караганде и посетил завод по производству хлебобулочных изделий.
Премьер-министр осмотрел производственные цеха, в которых происходит выпуск, рафинирование и разливка расплава кремния, а также посетил склад промежуточного хранения кремния.
Председатель правления ТОО «Tau-Ken Temir» Мурат Жукенов доложил Премьер-Министру РК Бакытжану Сагинтаеву об особенностях технологических процессов, а также о текущих достижениях и планах по развитию предприятия.
В 2018-2019 годах здесь планируется реализовать инвестиционную программу на сумму 1,5 млрд тенге, которая подразумевает строительство склада шихтовых материалов, обновление парка и модернизацию технологического оборудования.
Генеральный директор хлебозавода Айгуль Бурленова рассказала о применяемых технологиях производства и дальнейших перспективах предприятия. Производство представляет собой комплекс, включающий участок бестарного хранения муки, помещения водоподготовки, кондитерский цех и туннельные печи, в которых происходит процесс выпечки формового хлеба. После этого Бакытжану Сагинтаеву была представлена выставка хлебобулочных изделий выпускаемой заводом.
Фото с сайта forbes.kz
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