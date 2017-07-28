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Рисунок Дональда Трампа ушел с молотка

28 июля 2017, 11:42

Неизвестный покупатель выложил за него 29,2 тыс. долларов.

На торгах аукционного дома Nate D Sanders Auctions продан за почти 30 тысяч долларов рисунок нынешнего президента США Дональда Трампа с изображением небоскребов Нью-Йорка, сообщают Vesti.ru.

Начальная стоимость лота составляла 9 тысяч долларов. Имя покупателя не сообщается.

Представленное на торги произведение представляет собой любительский набросок вида на Нью-Йорк с расположенным в центре композиции небоскребом "Трамп-тауэр". Он выполнен золотистым фломастером и подписан автором. Заключенный в рамку лист бумаги находится практически в идеальном состоянии.

Как утверждают в аукционном доме, несмотря на свою примитивность, эта работа является редкостью, так как в настоящее время достоверно известно лишь о нескольких рисунках, выполненных нынешним президентом США.

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