Рисунок Дональда Трампа ушел с молотка
28 июля 2017, 11:42
Неизвестный покупатель выложил за него 29,2 тыс. долларов.
На торгах аукционного дома Nate D Sanders Auctions продан за почти 30 тысяч долларов рисунок нынешнего президента США Дональда Трампа с изображением небоскребов Нью-Йорка, сообщают Vesti.ru.
Начальная стоимость лота составляла 9 тысяч долларов. Имя покупателя не сообщается.
Представленное на торги произведение представляет собой любительский набросок вида на Нью-Йорк с расположенным в центре композиции небоскребом "Трамп-тауэр". Он выполнен золотистым фломастером и подписан автором. Заключенный в рамку лист бумаги находится практически в идеальном состоянии.
Как утверждают в аукционном доме, несмотря на свою примитивность, эта работа является редкостью, так как в настоящее время достоверно известно лишь о нескольких рисунках, выполненных нынешним президентом США.
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