Рисунок Дональда Трампа ушел с молотка

На торгах аукционного дома Nate D Sanders Auctions продан за почти 30 тысяч долларов рисунок нынешнего президента США Дональда Трампа с изображением небоскребов Нью-Йорка , сообщают , сообщают Vesti.ru





Начальная стоимость лота составляла 9 тысяч долларов. Имя покупателя не сообщается.





Представленное на торги произведение представляет собой любительский набросок вида на Нью-Йорк с расположенным в центре композиции небоскребом "Трамп-тауэр". Он выполнен золотистым фломастером и подписан автором. Заключенный в рамку лист бумаги находится практически в идеальном состоянии.



