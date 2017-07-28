Взносы на ОСМС физическим лицам за себя необходимо начать с 1 января 2018 года
28 июля 2017, 11:49
В ДГД Алматы дали разъяснение по вопросам взносов на ОСМС физическими лицами не являющихся работниками или предпринимателями.
Обязательство по уплате взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) у физических лиц, не являющихся работниками или предпринимателями, возникает с 1 января 2018 года, сообщили Zakon.kz в ДГД Алматы.
Законодательством выделена такая категория как “иные лица”, куда не относятся:
- работники (в соответствии с трудовым законодательством);
- физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ);
- индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы (кроме приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством);
“Иные лица”, а также граждане Казахстана, выехавшие за пределы РК, для участия в системе ОСМС, должны будут уплачивать взносы с 1 января 2018 года в размере 5 процентов от 1 МЗП.
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2018 года государство будет производить ежемесячную уплату взносов за социально уязвимые слои населения.
В данную категорию входят:
1) дети;
2) лица, зарегистрированные в качестве безработных;
3) неработающие беременные женщины;
4) неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;
5) лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;
6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;
7) получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды ВОВ;
8) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);
9) лица, содержащиеся в следственных изоляторах;
10) неработающие оралманы;
11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Кұміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;
12) инвалиды;
13) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
14) лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором завершено обучение.
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