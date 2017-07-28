В алматинском автобусе кондуктор с кулаками и матами набросился на пассажира

В Алматы в пассажирском автобусе №79 очевидцы сняли грубое отношение контролера к пассажиру, который, при наличии карты "Онай" отказался платить за проезд наличными, передает передает Zakon.kz





Инцидент произошел 27 июля. О нем рассказала пассажирка автобуса №79. Исходя из описания произошедшего, у молодого человека на карте "Онай" была достаточная сумма для оплаты проезда, однако терминал несколько раз выдал, что платеж не прошел, карта заблокирована. Тогда кондуктор потребовал оплатить наличными, на что получил отказ. После этого кондуктор стал вести себя крайне вызывающе, хватать пассажира за руки, толкать, предлагал выйти из автобуса и поговорить на улице.









"Добрый день! Сегодня ехала в автобусе 79, под номером KZ036FW, бортовой кузов 7054 и наблюдала такую картину. Зашёл парень, на остановке "рахат" начал пробивать карту, но терминал давал отказ. Парень обратился к кондуктору, почему не работает терминал, кондуктор ему в ответ:"Ваша карта заблокирована, давайте наличные", после чего с помощью терминала они проверили баланс. На счёту у парня было 800 тенге. Но терминал все-равно писал, что карта заблокирована. Кондуктор сказал оплатить наличными, парень отказался отдавать наличные за проезд, ссылаясь на то, что это их проблема. Далее дела обстояли напряжённо - кондуктор автобуса начал кидаться на парня, материться во весь автобус! Позже водитель остановил автобус и начал наезжать на парня за то, что тот не платит 80 тенге. В это время весь автобус стоял ждал в жару 40 градусов", - описала произошедшее очевидец.





В ТОО «Green Bus company» обещали в ближайшее время прокомментировать данный инцидент.