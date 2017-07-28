420 проектов и концепций законов проходят общественное обсуждение в РК

Сотни законопроектов и тысячи бюджетных программ находятся в открытом доступе на порталах «Открытого Правительства».

Все компоненты «Открытого Правительства» сформированы, на порталах размещены проекты и концепции нормативных правовых актов, бюджетных программ, наборы открытых данных, к которым могут получить доступ через Интернет все казахстанцы. Об этом на пресс-конференции в Правительстве рассказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент газеты «Казахстанская правда».

Он, в частности, сообщил, что запущены и функционируют все компоненты «Открытого Правительства»: порталы «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытый бюджет», «Открытый диалог» и раздел оценки эффективности деятельности государственных органов.

«Портал «Открытые НПА» обеспечивают участие граждан в рассмотрении проектов нормативных правовых актов и концепций законопроектов. На данный момент на портале к публичному обсуждению представлено более 420 документов. В целом же в прошлом году было размещено более 7 тысяч проектов НПА», - уточнил Даурен Абаев.

Также, по его словам, на портале «Открытый бюджет», созданном для общественного контроля за расходованием государственных средств, уже опубликовано около 13 тысяч проектов бюджетных программ, а также отчет об их реализации за истекший финансовый год.

«Портал «Открытые данные» призван аккумулировать наборы данных государственных органов, в том числе для разработки на их основе мобильных приложений. В настоящее время на ресурсе опубликовано более 2 300 наборов данных. Портал интегрирован с такими системами, как «Адресный регистр» и «Единая нормативно-справочная информация», - добавил министр.

Портал «Открытый диалог», по словам главы ведомства, создан для эффективной обратной связи между государственными органами и обществом. На сегодня на портал поступило более 191 тыс. обращений и на 140 тыс. из них представлены ответы.

В разделе «Оценка эффективности деятельности госорганов» размещено 11 отчетов по достижению целевых индикаторов стратегических планов госорганов и 135 отчетов о реализации программ развития территорий с возможностью публичного обсуждения.

Министр также отметил, что для обеспечения пользовательского комфорта произведен редизайн указанных ресурсов. Кроме того, проводится обучение государственных служащих, ответственных за размещение информации на порталах «Открытого Правительства».

Анастасия Прилепская