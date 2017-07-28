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Нижнее белье премьер-министра РФ взорвало соцсеть

28 июля 2017, 12:17

"А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только трусики немножко...." - смеются юзеры.

В сети высмеяли нижнее белье премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, которое он продемонстрировал 27 июля во время визита в Краснодар, сообщает Zakon.kz.

Фото появилось в социальных сетях. Судя по фото, премьер-министр носит импортное нижнее белье, а именно изделие компании Calvin Klein.






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