Нижнее белье премьер-министра РФ взорвало соцсеть
28 июля 2017, 12:17
"А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только трусики немножко...." - смеются юзеры.
В сети высмеяли нижнее белье премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, которое он продемонстрировал 27 июля во время визита в Краснодар, сообщает Zakon.kz.
Фото появилось в социальных сетях. Судя по фото, премьер-министр носит импортное нижнее белье, а именно изделие компании Calvin Klein.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870578-4a242326b172346f097b01b1d166b0ed
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...