Взносы на ОСМС физическим лицам за себя необходимо начать с 1 января 2018 года

Обязательство по уплате взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) у физических лиц, не являющихся работниками или предпринимателями, возникает с 1 января 2018 года, сообщили Zakon.kz в ДГД Алматы.

Законодательством выделена такая категория как «иные лица», куда не относятся:

- работники (в соответствии с трудовым законодательством);

- физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ);

- индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы (кроме приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством);

«Иные лица», а также граждане Казахстана, выехавшие за пределы РК, для участия в системе ОСМС, должны будут уплачивать взносы с 1 января 2018 года в размере 5 процентов от 1 МЗП.

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2018 года государство будет производить ежемесячную уплату взносов за социально уязвимые слои населения.

В данную категорию входят:

1) дети;

2) лица, зарегистрированные в качестве безработных;

3) неработающие беременные женщины;

4) неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;

5) лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;

6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;

7) получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды ВОВ;

8) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

9) лица, содержащиеся в следственных изоляторах;

10) неработающие оралманы;

11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Кұміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

12) инвалиды;

13) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

14) лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором завершено обучение.