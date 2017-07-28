В Гонконге мужчина пытался ограбить ювелирный магазин, проглотив бриллианты
28 июля 2017, 12:23
в результате мужчину под охраной увезли в ближайшую больницу.
Гражданин Иордании попытался совершить ограбление ювелирного магазина в Гонконге, в ходе которого, предположительно, проглотил девять бриллиантов стоимостью в 6 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во второй половине дня в четверг, когда почти все сотрудники ювелирного магазина ушли на обед, оставив там только одну сотрудницу. Она открыла дверь грабителю, который выдал себя за обычного покупателя.
Грабитель ударил женщину, она потеряла сознание, после чего мужчина попытался вскрыть сейф, но сработала сигнализация. Прибывшие на место преступления хозяин магазина и сотрудники полиции обнаружили женщину на полу без сознания и грабителя, пытавшегося спрятаться в подсобном помещении.
Неудавшийся грабитель был немедленно задержан, при нем обнаружили восемь бриллиантов стоимостью в 5,4 миллиона долларов. Его также заподозрили в том, что он проглотил еще 9 драгоценных камней, в результате мужчину под охраной увезли в ближайшую больницу.
К настоящему моменту неизвестно, действительно ли мужчина проглотил пропавшие драгоценные камни, и удалось ли их извлечь. Предварительное расследование показало, что неудавшийся грабитель имеет паспорт Иордании, он въехал в Гонконг по туристической визе.
Фото: Gorod.lv
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