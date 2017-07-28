Еще два ДТП с "перевертышем" произошли в Алматы

В Алматы примерно в одно время произошли два ДТП с перевертышем, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Одна из аварий случилась на ул.Желтоксан, где столкнулись Honda и ГАЗель. Грузовая ГАЗель была припаркована по ул.Желтоксан, выше пр.Абая, напротив магазина. Экспедиторы разгружали товар. В это время с пр.Абая вверх по ул.Желтоксан свернула Honda. По неизвестной причине машину понесло вправо, и она врезалась в ГАЗель, после чего перевернулась.





По какой причине это произошло, выясняется. Пострадавший водитель Honda от госпитализации отказался. Судя по корзинам с фастфудом в иномарке, он также занимался развозкой продуктов.









Второе ДТП произошло по ул.Жарокова. Водитель ВАЗ 2114 двигался вверх по ул.Жарокова, и собирался свернуть налево на ул.Ходжанова. В это время для движения в северном направлении загорелся "зеленый", и поток машин тронулся. Там же двигался и BMW X3. Водитель ВАЗа, видимо решил, что успеет зайти в поворот и проскочить. Но не успел и получил удар сзади от BMW. От удара в правое колесо легковушка перевернулась.





В результате аварии пострадал водитель ВАЗа.







