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Дело о странной смерти 20-летнего карагандинца передано спецпрокурорам

28 июля 2017, 12:40

Следствие по факту доведения до самоубийства Жумкешова А.К. будет вести прокуратура Карагандинской области.

Руководством прокуратуры области принято решение о передаче уголовного дела по факту смерти Ардака Жумкешова в производство специальных прокуроров, передает Zakon.kz со ссылкой на старшего помощника генерального прокурора Думана Кожахметова.

Следствие по факту доведения до самоубийства Жумкешова А.К. будет вести прокуратура Карагандинской области. Выражаем соболезнование семье погибшего, - написал Кожахметов в Facebook.

Напомним, 23 июля ночью в Караганде умер Ардак Жумкешов. Его тело было найдено с огнестрельным ранением в гаражном массиве, расположенном в 14 микрорайоне Караганды. В ходе осмотра места происшествия был изъят обрез двуствольного охотничьего ружья, кроме того, при осмотре квартиры Жумкешова А. обнаружена и изъята предсмертная записка. Ни сотового телефона, ни ключей при нем не было. Его мать считает, что к гибели парня причастны сотрудники полиции. Сначала было начато расследование по факту убийства, затем дело переквалифицировали на статью "доведение до самоубийства".

Фото: facebook

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