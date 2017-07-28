Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва

Фотографию Ким Чен Ына и руководства армии разместила газета "Нодон синмун" в пятницу. Снимок был сделан 27 июля в годовщину окончания Корейской войны.

Во время возложения венка Ким Чен Ын выразил уверенность, что "все военные и молодое поколение унаследуют дух защиты отечества".

Как считает телекомпания NHK, что длительное отсутствие на публике северокорейского лидера связано с необходимостью его личного присутствия на полигоне для подготовки ракетного пуска. Американские, японские и южнокорейские эксперты сходились во мнении, что КНДР готовит новый ракетный пуск и проведет его в годовщину окончания Корейской войны. Однако пуск так и не был осуществлен. Это связывают с возможными неполадками на начальном этапе.

Одновременно с публикацией фотографии издание не удержалось от очередного заверения "продолжать беспощадные атаки до тех пор, пока Америка не капитулирует на коленях и не ляжет в могилу".





Напомним, Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Южнокорейские военные считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в 7000–8000 километров. Это означает, что при пуске из северокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.





Корейская война — вооруженный конфликт 1950-1953 годов между Корейской народно-демократической республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея). Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи — вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.



