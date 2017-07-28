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Казахстанцев ждут жаркие выходные

28 июля 2017, 12:52

Столбики термометров достигнут местами 43ºС.

На юге, юго-востоке и юго-западе Казахстана в выходные дни сохранится очень жаркая погода без осадков, сообщили Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет".

В дневные часы столбики термометров достигнут плюс 35…40º, местами 43ºС. Уже в прошедшие сутки 27 июля в Алматы и Талдыкоргане были перекрыты максимумы температуры этого дня на 3º.

За всю историю наблюдений, предыдущий температурный максимум для 27 июля был зафиксирован в 1943 году и составил 35,3 ºС.

На западе Казахстане, с прохождением атмосферного фронта, 31 июля ожидается спад жары, но в выходные синоптики прогнозируют местами плюс 37...41º.

По-летнему тёплая погода, местами с грозовыми дождями, при грозе со шквалистым ветром, ожидаются в северных, центральных и восточных районах республики.

Температура воздуха на всей территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 3…7ºС.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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