Казахстанцев ждут жаркие выходные

На юге, юго-востоке и юго-западе Казахстана в выходные дни сохранится очень жаркая погода без осадков, сообщили сообщили Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет".





В дневные часы столбики термометров достигнут плюс 35…40º, местами 43ºС. Уже в прошедшие сутки 27 июля в Алматы и Талдыкоргане были перекрыты максимумы температуры этого дня на 3º.





За всю историю наблюдений, предыдущий температурный максимум для 27 июля был зафиксирован в 1943 году и составил 35,3 ºС.





На западе Казахстане, с прохождением атмосферного фронта, 31 июля ожидается спад жары, но в выходные синоптики прогнозируют местами плюс 37...41º.





По-летнему тёплая погода, местами с грозовыми дождями, при грозе со шквалистым ветром, ожидаются в северных, центральных и восточных районах республики.





Температура воздуха на всей территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 3…7ºС.



